В Архангельске мужчина убил 3 женщин и избил 12-летнюю девочку

После содеянного мужчина пытался сжечь квартиру с телами.

В Архангельске 27-летнему мужчине предъявлено обвинение за 3 убийства и другие тяжкие преступления.

Следственные органы СКР по Архангельской области сообщают, что 11 апреля 2020 года при разборе завалов после пожара в квартире дома по улице Гагарина в городе Архангельске были обнаружены тела 3х женщин с признаками насильственной смерти. Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов вскоре был найден и задержан подозреваемый в тройном убийстве.

Как удалось установить, 3 апреля к дальней родственнице приехал погостить молодой мужчина. Парень начал выпивать, на что хозяйка квартиры сделала ему замечание. В ходе конфликта парень задушил 83-летнюю родственницу. Несколько дней парень проживал в квартире вместе с телом своей жертвы, похитив у нее 116 тысяч рублей.

11 апреля, воспользовавшись своим ключом, в квартиру пришла 77-летняя соседка женщины, чтобы проверить подружку, которую давно не видела. Из страха, что соседка заявит в полицию, парень задушил и эту пенсионерку. Затем мужчина пришел в квартиру к соседке, где находилась ее 43-летняя дочь. Обманным путем, якобы матери нужна помощь, заманил молодую женщину в квартиру с телами и зарезал свою жертву. Мужчина перерезал горло женщине и нанес не менее 17 ударов ножом.

С целью наживы мужчина пришел в квартиру соседей, где нашел 12-летнюю девочку. Парень начал душить ребенка, требуя отдать ему деньги. Девочка отдала мужчине 6 400 рублей. После этого злоумышленник вернулся в квартиру, открыл газовые вентили, поджег квартиру и скрылся.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям "убийство трех лиц, сопряженное с разбоем", "разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога", "кража, с причинением значительного ущерба гражданину" и два эпизода "разбойных нападений с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья".

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, пояснив, что деньги ему были нужны для алкоголя и развлечений.

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