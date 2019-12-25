Под Волгоградом сын убил мать, тело спрятал в сарае и полгода получал ее пенсию

Женщину начали искать после заявления администрации городка, который сообщил, что давно не видел пенсионерку.

В Волгоградской области сын убил 90-летнюю мать.

РИА Новости со ссылкой на следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что в правоохранительные органы обратился глава Администрации города Краснослободск Волгоградской области. Он сообщил, что давно не видел дома 90-летнюю местную жительницу.

По данному заявлению в ходе проверки в сарае дома, где проживала пожилая женщина со снохой и сыном, было обнаружено мумифицированное тело пенсионерки. В ходе допроса сына и снохи, те признались, что в декабре 2019 года между матерью и сыном произошла ссора, в ходе которой сын ударил престарелую женщину по голове. Обнаружив, что женщина мертва, супруги перетащили тело в сарай. Уточняется, что все эти полгода мужчина получал пенсию за убитую мать.

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