Петербуржца приговорили к 18 годам строгого режима за убийство жены

Дело рассматривалось с участием присяжных.

В понедельник, 14 декабря, суд Петербурга вынес приговор Александру Гусеву. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, Гусев из-за ревности нанёс своей супруге тремя ножами около 16 ударов в шею, в голову, 26 — по телу, по конечностям. Также он сдавил женщине шею неизвестным тупым предметом. Уточняется, что мужчина устроил расправу над женой в присутствии детей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Дело рассматривали с участием присяжных. Они посчитали, что его вина доказана, кроме присутствия убийства при детях. Стоит отметить, что коллегия заявила, что Гусев не заслуживает снисхождения.

Александра Гусева приговорили к 18 годам в колонии строго режима. Подсудимый должен выплатить семье своей супруги 5 млн рублей в качестве компенсации.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата возле рынка.

Фото: Piter.TV