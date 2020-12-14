Видео: петербуржец около рынка стрелял из автомата из окна автомобиля

Так он проверял купленное оружие. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее судимый гражданин, проверявший работоспособность холостого автомата прямо в общественном месте, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около полудня 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что за рынком на улице Маршала Казакова неизвестные ездят на автомобиле "Опель" белого цвета и стреляют в воздух из предмета, похожего на автомат.

На месте инцидента полицейские нашли гильзы и коробку от патронов для охолощенного оружия со свето-шумовым зарядом. Мужчина, которому принадлежит "Опель", был опрошен. Он пояснил, что в тот день рядом с рынком продал охолощенный автомат "АК" неизвестному по имени "Андрей", а тот для проверки произвёл несколько выстрелов вверх из окна автомобиля.

Сотрудники полиции Красносельского района 13 декабря задержали Андрея. Мужчина ранее неоднократно судим: за угон, грабеж, хулиганство, кражу и мошенничество. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее на Партизана Германа задержали петербуржца, открывшего стрельбу на парковке у супермаркета.

Видео: МВД