На Партизана Германа задержали петербуржца, открывшего стрельбу на парковке у супермаркета

Мужчина стрелял в воздух из охолощенного револьвера.

Вечером во вторник, 8 декабря, на парковке супермаркета на улице Партизана Германа прогремела стрельба. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, стрелял неизвестный мужчина, о котором в полицию сообщили местные жители.

По горячим следам стрелка задержали в парадной соседнего дома, злоумышленником оказался 45-летний неработающий петербуржец. Как выяснилось, у "Карусели" мужчина дважды выстрелил в воздух из охолощенного револьвера, но по каким причинам – неизвестно. Хулигана доставили в полицию, оружие изъяли, решается вопрос в возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее мужчина был судим за мошенничество.

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Фото: Piter.TV