Петербургские полицейские, подбросившие наркотики, получили условный срок

После того, как бывшие сотрудники полиции подбросили задержанным гражданам наркотики, они стали требовать с них деньги.

Во вторник, 8 декабря, Невский районный суд огласил приговор троим бывшим сотрудникам полиции, которых признали виновными в совершении преступления, предусмотренных статьей 163 УК РФ (Вымогательство). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в июле прошлого года на Искровском проспекте полицейские досматривали гражданина и подбросили ему в карман куртки пакет с наркотиками. Один из сотрудников "нашел" пакет и начал вымогать 400 тысяч рублей, чтобы "замять" дело. Мужчина заплатил 396 тысяч рублей, а полицейские поделили сумму на троих.

Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на шесть лет с испытательным сроком пять лет, а также с лишением права занимать должности на госслужбе. Подсудимые признали вину и раскаялись.

Ранее мы писали, что суд наказал одного из разбойников, ограбивших два офиса на Петроградке на 11,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV