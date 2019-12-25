Суд наказал одного из разбойников, ограбивших два офиса на Петроградке на 11,5 млн рублей

Сотрудников компаний грабители при этом избили и связали.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор Эльнуру Аббасову, признанного виновным в совершении грабежа. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что еще в мае 2016 года Аббасов вместе с несколькими подельниками позвонили по домофону в помещение ООО "СПб Люкс" на Каменноостровском проспекте, зашли после сигнала открытия и напали на людей в помещении, где расположены ООО "Люкс Групп" и ИП "Мирзоян В.В.".Один из сотрудников получил удары кулаками в лицо, его повалили на пол и связали руки, бросив в курьерской комнате. Удерживая при себе пострадавшего мужчину, разбойники напали на подошедшего охранника, которого также избили, связали и усадили на пол в той же комнате. Злоумышленники похитили ювелирные изделия на общую сумму свыше 2 млн рублей, несколько мобильных телефонов, множество наручных часов, ручек, зажигалок, запонок, солнцезащитных очков, причинив ущерб в 9,5 млн рублей. С награбленным разбойники скрылись с места и распорядились вещами по своему усмотрению.

Аббасов вину полностью признал и раскаялся, мужчина проведет пять лет в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что фигуранту дела "Сети"* отказали в компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО.

Фото: Piter.TV