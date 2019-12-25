Фигуранту дела "Сети" отказали в компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

Подсудимый требовал 400 тысяч рублей за необходимость спать на полу и переизбыток небезопасных соседей.

Ломоносовский суд Ленобласти отказался рассматривать иск фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова, который требовал 400 тысяч рублей компенсации за бесчеловечные условия содержания в СИЗО. Об этом пишет "Фонтанка".

Очередное заседание состоялось 7 декабря. Адвокат Ольга Кривонос рассказала, что подсудимому приходится спать на полу, и он недоволен переизбытком небезопасных соседей. По словам защитницы, суд отказал в рассмотрении иска, поскольку Бояршинов ранее обращался с аналогичным исковым заявлением.

Напомним, в 2018 году мужчина жаловался на бесчеловечные условия в СИЗО №6. В Горелово он попал в камеру, где на одного человека приходилось меньше 4 квадратных метров, положенных по регламенту. Первую неделю Бояршинов спал на полу, а после делил одну кровать с двумя соседями. Кроме того, в камере не было достаточного количества тазов, посадочных мест и крючков для одежды, отсутствовал шкаф и продукты. Подсудимый жаловался на придирки соседей и постоянные клубы табачного дыма в камере.

В решении суда указано, что нормы по площади действительно были нарушены, однако другие претензии не нашли своего подтверждения. Чуть позже Бояршинова перевели в СИЗО-3, где он также недоволен условиями содержания.

22 июня Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова осудили по делу террористического сообщества "Сеть". Подсудимые свою вину не признали. Судебный процесс длился 2,5 года. Филинкова приговорили к 7 годам колонии, Бояршинова – к 5,5 годам.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд признал "Сеть" террористической организацией, запрещенной на территории России.

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