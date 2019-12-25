Адвокат фигуранта "дела "Сети" Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева отметила, что московской ячейки "Сети" не существует.

ФСБ требовала от фигурантов дела "Сети" раскрыть участников ячейки в Москве. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на адвокатов осуждённых.

С фигурантами Арманом Сагынбаевым и Максимом Иванкиным встречались сотрудники Федеральной службы безопасности. Они требовали от них раскрыть имена членов ячейки террористической организации, которая находится в столице.

По словам адвоката Константина Карташова, сотрудники ФСБ рассказали Иванкину, что тот будет сидеть в колонии в Чувашии и отбывать наказание можно по-разному — "хорошо или как повезёт". После они потребовали назвать членов московской ячейки. Похожие показания сотрудники предложили дать и Арману Сагынбаеву, "если он беспокоится о своём здоровье". Об этом рассказала его мать Елена Стрыгина, которая предполагает, что следователи планируют "состряпать "московскую "Сеть". . Отметим, что у подсудимого диагностирован туберкулёз.

В разговоре с "МБХ Медиа" адвокат фигуранта "дела "Сети" Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева отметила, что московской ячейки "Сети" не существует. По её словам, в обвинительном заключении говорится о том, что Пчелинцев якобы ездил в Москву, Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область, чтобы создать террористическое сообщество "Сеть". При этом неустановленные лица якобы согласились в него вступить.

Ранее апелляционный суд отклонил жалобы на приговор по пензенскому делу "Сети".

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