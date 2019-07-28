В Петербурге арестовали политолога Валерия Соловья

Политолога задержали на 10 суток.

В понедельник, 7 декабря, петербургский суд назначил 10 суток ареста оппозиционному политологу и активисту Валерию Соловью. Его обвиняют в организации несогласованного массового публичного мероприятия, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, Соловей в выходные организовал в центре Петербурга собрание, где координировал свое общественное движение. Власти города не были предупреждены о проведении мероприятия. Соловья признали виновным по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В сентября московский суд оштрафовал Соловья на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга.

Ранее мы писали, что политолог Соловей проведет ночь в отделении полиции.

Фото: Piter.TV