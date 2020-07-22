Девушку арестовали на трое суток за проведение митинга в Петербурге

Свою вину она не признала.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о привлечении к административной ответственности активистку за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Акция состоялась 8 марта у дома 24 по 7 линии Васильевского острова. Девушка организовала групповое пикетирование без подачи уведомления в установленном порядке, что является нарушением законодательства. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Во время акции девушка держала в руках флаг красного цвета с белым кругом, внутри которого были изображены лимонка и молния. На левой руке активистки была нарукавная повязка с аналогичным символом. Эти элементы являются атрибутикой незарегистрированной партии. Кроме того, на мероприятии распространялись листовки с текстом: "Мы красивые и злые девушки с лимонками на рукавах".

Свою вину гражданка не признала, однако суд счел доказательства достаточными для вынесения решения. В результате девушке назначили административное наказание в виде ареста на трое суток.

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Фото: Piter.TV