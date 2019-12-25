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Жителя Петербурга арестовали на месяц за призыв к несогласованному митингу
Сегодня, 9:04
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Жителя Петербурга арестовали на месяц за призыв к несогласованному митингу

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Мужчина призывал к участию в акции через пост в социальных сетях.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным петербуржца в призывах к участию в несогласованном митинге, сообщила объединённая пресс-служба судов города. 

Мужчину арестовали на 25 суток. Отмечается, что подсудимый разметил в социальных сетях пост, в котором содержались призывы к участию в митинге, посвящённом ситуации в Украине.

Напомним, митинг состоялся 25 февраля на Невском проспекте. Отмечается, что ранее петербуржца уже арестовывали на 7 суток за подобное нарушение.

Фото: pexels

Теги: арест, митинг, несогласованный митинг, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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