Политолог Соловей проведет ночь в отделении полиции

Известный блогер прибыл в Петербург на встречу со сторонниками своего движения.

Политолог Валерий Соловей проведет ночь с 5 на 6 декабря в отделении полиции Северной столицы. Подробности рассказали в телеграм-канале "ЯГражданин!"

Так, политолог сообщил активисту Александру Расторгуеву о том, что ему вменяют статью 20.2 КоАП и оставляют на ночь в отделении полиции №1. В отношении Соловья составлен протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия, в отделе он останется на ночь до суда.

Соловей рассказал о своем задержании после встречи со сторонниками своего движения "Перемен" в Петербурге. В место собрания людей у Гостиного двора была кинута дымовая шашка, а позже появились листовки "От подобных „перемен" попадет Россия в плен" на месте встречи. В этом сознались сторонники движения "За правду" писателя Захара Прилепина.

Фото: Piter.tv