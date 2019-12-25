Политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге

Блогер приехал в Северную столицу на встречу с активистами движения "Перемен".

Политолога и блогера Валерия Соловья задержали у Гостиного двора в Петербурге. Соловей приехал 5 декабря в Северную столицу на встречу с активистами движения "Перемен", которой попытались помешать неизвестные.

Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге. Вся информация будет появляться тут – написал Соловей в своем телеграм-канале.

В место собрания людей была кинута дымовая шашка, а позже появились листовки "От подобных „перемен" попадет Россия в плен" на месте встречи, рассказал телеграм-канал портала "ОВД-Инфо". Позже в этом сознались сторонники движения "За правду" писателя Захара Прилепина, пишет Znak.com.

Политолога отвезли в отдел полиции № 1.

Фото: Piter.tv