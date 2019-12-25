  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фигуранту дела "Сети"* Виктору Филинкову в четвертый раз продлили срок пребывания в ШИЗО
Сегодня, 15:54
46
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Фигуранту дела "Сети"* Виктору Филинкову в четвертый раз продлили срок пребывания в ШИЗО

0 0

По словам Кулаковой, наказание досталось заключенному за то, что он не поздоровался с сотрудником колонии.

В воскресенье, 12 сентября, петербургскому фигуранту дела "Сети"* Виктору Филинкову в четвертый раз продлили срок содержания в штрафном изоляторе. Еще пять дней он вынужден провести в этих условиях. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитницу Евгению Кулакову. 

По словам Кулаковой, наказание досталось заключенному за то, что он не поздоровался с сотрудником колонии, когда тот принес ему бумагу и ручку.

Напомним, по делу "Сети"* Филинкову присудили 7 лет колонии, а другому петербуржцу, Юлию Бояршинову - 5,5 лет. Бояршинов согласился сотрудничать со следствием. 

Ранее подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки заключили под стражу.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

*"Сеть" — организация, запрещенная на территории Российской Федерации

 

Теги: виктор филинков, дело сети, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии