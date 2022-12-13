В прошлом году суды Петербурга рассмотрели более миллиона дел

По статье о дискредитации российской армии к ответственности привлекли 196 человек, они должны казне 6,7 млн рублей.

В Петербурге за прошлый год районные суды и мировые судьи рассмотрели 1 039 445 дел и 142 386 материалов. Это на 16% больше, чем в 2021. Об этом 27 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По словам председателя Санкт-Петербургского городского суда Алексея Лакова, процент осуждённых к реальному лишению свободы в Петербурге ниже среднего по России.

В пользу сотрудников взыскали больше 135 млн не выплаченной заработной платы. Отмечается, что число разводов увеличилось. Так, 2021 году их было 11 205, а в минувшем стало почти на полторы тысячи больше.

По статье о дискредитации российской армии к ответственности привлекли 196 человек, они должны казне 6,7 млн рублей. За митинги (20.2 и 20.2.2 КоАП РФ) привлечены 4 776 протестовавших, общая сумма денежного наказания составила более 37 миллионов.

Ранее шутник "заминировал" БКЗ "Октябрьский". По решению администрации эвакуация не проводилась.

Фото: Piter.tv

