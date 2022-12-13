Шутник "заминировал" БКЗ "Октябрьский"

Накануне, 22 февраля, злоумышленник "атаковал" БКЗ "Октябрьский". Аноним рассказал, что в здании на Лиговском проспекте, 6, находится бомба.
По информации Piter.tv, полицейские проверили здание. Ничего опасного правоохранители не нашли.
По решению администрации эвакуация не проводилась. К вечеру осмотр объекта завершился.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность "шутника".
Ранее на Piter.tv: лжеминеры атаковали суды Петербурга.
Фото: Piter.tv
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