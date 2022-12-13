  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шутник "заминировал" БКЗ "Октябрьский"
Сегодня, 10:42
133
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Шутник "заминировал" БКЗ "Октябрьский"

0 0

По решению администрации эвакуация не проводилась.

Накануне, 22 февраля, злоумышленник "атаковал" БКЗ "Октябрьский". Аноним рассказал, что в здании на Лиговском проспекте, 6, находится бомба. 

По информации Piter.tv, полицейские проверили здание. Ничего опасного правоохранители не нашли. 

По решению администрации эвакуация не проводилась. К вечеру осмотр объекта завершился.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность "шутника".

Ранее на Piter.tv: лжеминеры атаковали суды Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: бкз октябрьский, взрывы, лжеминеры, лиговский проспект, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии