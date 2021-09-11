Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки заключили под стражу

Суд заключил под стражу подозреваемого в педофилии, у которого дома обнаружили 10-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.
Ранее, 9 сентября, в Следственный комитет поступила сообщение о пропаже ребенка. Она проживает в одном из поселков Гатчинского района. Девочка не вернулась домой после школы.
На поиски отправились криминалисты, следователи, полицейские. Они установили, что девочка переписывала в мессенджере с мужчиной из Петербурга. Он обсуждал с ней в циничной форме сексуальные отношения. Неизвестный договорился с ребенком о встрече.
В результате поисков девочку нашли в квартире на улице Партизана Германа. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Расследование продолжается.
Видно: СК РФ по ЛО
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