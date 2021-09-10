В Петербурге полиция нашла 10-летнюю девочку в квартире взрослого мужчины

По предварительной информации, петербуржец угрожал и приставал к девочке.

В Петербурге задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Вечером 9 сентября к стражам порядка обратился 46-летний мужчина и заявил, что его 10-летняя дочь не вернулась домой после школы. В результате розыскных мероприятий девочку обнаружили в квартире 33-летнего петербуржца на улице Партизана Германа.

В ходе проверки установлено, что мужчина переписывался со школьницей в течение нескольких месяцев. По предварительной информации, "друг по переписке" угрожал и приставал к девочке. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка передана родителям.

Ранее петербуржца обвинили в изнасиловании школьницы, совершенном три года назад.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти