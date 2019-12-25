Петербуржца обвинили в изнасиловании школьницы, совершенном три года назад

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

В понедельник, 6 сентября, в полицию Петербурга обратилась жительница Адмиралтейского района и заявила об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам женщины, преступление произошло в марте 2018 года в квартире дома на Лужской улице. Некий мужчина 1986 года рождения изнасиловал ее 14-летнюю дочку.

Подозреваемого задержали в квартире на проспекте Луначарского и поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал пенсионерку в 2017 году.

Фото: Piter.TV