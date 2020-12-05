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В Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал пенсионерку в 2017 году
Сегодня, 9:02
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал пенсионерку в 2017 году

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Потерпевшая спустя несколько дней скончалась в больнице.

В Петербурге задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании и жестоком избиении пенсионерки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Преступление произошло в октябре 2017 года. В Александровскую больницу привезли 67-летнюю пенсионерку с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой живота, разрывом слизистой влагалища в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней женщина скончалась от множественных телесных повреждений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Изнасилование".

Подозреваемого задержали спустя почти четыре года. Им оказался ранее судимый житель Петербурга. Его поместили в изолятор. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что петербурженка убила сожителя во время пьяной ссоры в квартире на Ветеранов.

Фото: Piter.TV

Теги: жестокое избиение, изнасилование
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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