В Петербурге в 2022 году чаще всего на скамье подсудимых оказывались мужчины по имени Александр и Владимир

Больше всего преступлений было совершено в сфере торговли и общественного питания.

За 2022 год в Петербурге осудили 12 712 человек, в том числе 1 879 женщин и 173 подростков. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Ему 42 года, его зовут Александр, он – непьющий одиночка, по знаку зодиака (кто верит) "Рыбы", вор или среднестатистический осужденный Петербурга по итогам 2022 года. объединённая пресс-служба городских судов

По подсчетам судов Петербурга, чаще всего на скамье подсудимых оказывались мужчины с именами Александр (2 074), Владимир (1 360) и Сергей (710). В среднем, этим мужчинам 42 года, они живут в Петербурге, имеют среднее общее или среднее профессиональное образование.

Больше всего преступлений было совершено в сфере торговли и общественного питания. Самая популярная статья – "Кража" (6 189 человек).

Фото: Piter.tv