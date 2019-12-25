Суд в Петербурге признал виновными фигурантов дела "Сети"*

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова признали виновными в терроризме.

Первый Западный окружной военный суд стал местом для оглашения приговора в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. 22 июня стало известно, что по решению 2-ого Западного окружного военного суда фигуранты "дела Сети"* признаны виновными по 205-й (организация террористического сообщества и участие в нем) и 222-й статье УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Филинкову получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Бояршинов – 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

До этого фигуранты выступили с последним словом. Бояршинов поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что никогда не разделял террористических взглядов. Филинков в свою очередь подчеркнул, что абсолютно не согласен с предъявленным обвинением. Он не признал вину и заявлял, что дал признательные показания из-за давления следствия.

Отметим, что следствие считало, что обвиняемые были участниками местной группы "Сети"* и планировали совершить теракты в ходе президентских выборов в 2018 году или чемпионата мира по футболу. Филинков свою вину отрицал и заявил, что следователи его пытали, а Бояршинов признал вину, но заявил о наличии смягчающих обстоятельств. Обвиняемые с февраля находились под стражей, им грозило до 10 лет тюрьмы.

Свидетель, проходивший по делу об организации, запрещенной на территории РФ, обращался с заявлением в Европейский суд. Петербуржец рассказал инстанции о пытках, которые применяли сотрудники ФСБ.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

*"Сеть" — организация, запрещенная на территории Российской Федерации