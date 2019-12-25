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Приговор по делу двух фигурантов "Сети"* в Петербурге огласят 22 июня
Сегодня, 12:42
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himif

Приговор по делу двух фигурантов "Сети"* в Петербурге огласят 22 июня

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Обвинение просит для Филинкова 9 лет лишения свободы, для Бояршинова – 6 лет.

В понедельник, 22 июня, на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге огласят приговор предполагаемым участникам местной ячейки террористической организации "Сеть". Об этом сообщил ТАСС 18 июня, ссылаясь на судью Романа Муранова. Следствие по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова завершилось парой дней ранее.

Кроме того, на заседании в четверг фигуранты выступили с последним словом. Бояршинов поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что никогда не разделял террористических взглядов. Филинков в свою очередь подчеркнул, что абсолютно не согласен с предъявленным обвинением. Мужчина не признает вину и заявлял, что дал признательные показания из-за давления следствия. 

Девять запрошенных лет, наверное, это признак какого-то уважения ко мне, ко всему, что я делал.

заявил Филинков

Обвинение просит для Филинкова 9 лет лишения свободы, для Бояршинова – 6 лет.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный заминировал суды и больницы из-за биткоинов.

Фото: RUPRESSION: дело "Сети" / "ВКонтакте"

Теги: дело сети, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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