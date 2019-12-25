Планировалось, что сегодня удастся допросить троих сотрудников ФСБ.

Второй западный окружной военный суд объявил об окончании следствия по делу "Сети" (запрещена в России). Об этом стало известно на выездном заседании в Санкт-Петербурге. Об этом пишут "РИА Новости".

Подсудимыми в данном эпизоде выступают Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Следствие закончено, теперь стороны должны перейти к прениям. В слушаниях объявлен перерыв до 10:00 завтрашнего дня.

Планировалось, что сегодня удастся допросить троих сотрудников ФСБ, которых вызывала защита Виктора Филинкова. Двое сотрудников — из Санкт-Петербурга и из Пензенской области — в командировке, поэтому их допрос оказался невозможен. Третьего из них — следователя Токарева — допросили.

Ранее в Петербурге коронавирус отложил заседание по делу фигурантов "Сети"*.