Заседание состоится 21 апреля.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге коронавирус отложил заседание по делу фигурантов "Сети"* (запрещена на территории РФ решением Московского окружного военного суда от 17.01.2019). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, что заседание должно было состояться 23 апреля. Однако из-за риска распроcтранения коронавирусной инфекции его отложили.

По предварительным данным, заседание состоится 21 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный согласовал митинг в поддержку фигурантов дела "Сети" в Екатерингофе.

Фото:ВК/ RUPRESSION: дело "Сети"