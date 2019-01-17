В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге коронавирус отложил заседание по делу фигурантов "Сети"* (запрещена на территории РФ решением Московского окружного военного суда от 17.01.2019). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Напомним, что заседание должно было состояться 23 апреля. Однако из-за риска распроcтранения коронавирусной инфекции его отложили.
По предварительным данным, заседание состоится 21 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный согласовал митинг в поддержку фигурантов дела "Сети" в Екатерингофе.
Фото:ВК/ RUPRESSION: дело "Сети"
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