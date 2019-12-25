Смольный согласовал митинг в поддержку фигурантов дела "Сети" в Екатерингофе

Мероприятие состоится уже в эту субботу, 22 февраля.

Петербургское правительство согласовало митинг, посвященный фигурантам по делу "Сети", в парке "Екатерингоф". Об этом сообщили организаторы митинга в группе "Свободу фигурантам дела „Сети"!".

Мероприятие состоится уже в эту субботу, 22 февраля с 15:00 до 17:00. Количество заявленных участников — 700 человек.

Расследование по делу "Сети" началось еще в 2017 году. По данному делу проходят жители Петербурга и Пензы, которые придерживались анархистских и левых убеждений. Их обвинили в подготовке террористических актов, свержении власти в России. Позже обвиняемые рассказали, что силовики пытками выбивали из них показания.

Семерым фигурантам дела 10 февраля вынесли приговор, пятерых отправили в колонию строго режима на срок от 6 до 18 лет.

Книжный магазин пожертвует 60 тысяч рублей родным осужденных по делу "Сети".

Фото: ВК/ RUPRESSION: дело "Сети"