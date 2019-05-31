Книжный магазин пожертвует 60 тысяч рублей родным осужденных по делу "Сети"

Также по всей России сотрудники некоторых книжных магазинов выйдут на одиночные пикеты.

В понедельник, 17 февраля, 13 российских книжных магазинов объявили о том, что они закроются на один день в поддержку осужденных по делу "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также сотрудники некоторых магазинов в этот день выйдут на одиночные пикеты. Однако, некоторые независимые книжные магазины решили пойти другим путем.

Например, петербургский книжный магазин "Подписные издания" пожертвует дневную заработную плату (около 60 тысяч рублей) всех сотрудников родным осужденных. Об этом Piter.TV рассказала PR-менеджер магазина Арина Громыко.

Напомним, Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ) к реальным срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. В Петербурге заседание по данному делу запланировано на 25-28 февраля. По делу проходят Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

Фото: ВК/ Книжный магазин "Подписные издания"