В Дагестане спасли детеныша тюленя

В Дагестане спасли попавшего в сети детеныша тюленя. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел днем 4 марта на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы. Детеныш тюленя запутался в рыболовных сетях и не мог освободиться. Ему помог сотрудник МЧС России, который срезал снасти. После этого тюлень покинул берег и уплыл обратно в море.
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Видео: Telegram / SHOT
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