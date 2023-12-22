В Дагестане спасли детеныша тюленя

Ему помог сотрудник МЧС, который срезал снасти.

В Дагестане спасли попавшего в сети детеныша тюленя. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел днем 4 марта на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы. Детеныш тюленя запутался в рыболовных сетях и не мог освободиться. Ему помог сотрудник МЧС России, который срезал снасти. После этого тюлень покинул берег и уплыл обратно в море.

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Видео: Telegram / SHOT