Ленинградский зоопарк показал петербуржцам фото маленького родственника слона

Речь идет о дамане по кличке Сеня.

В tg-канале Ленинградского зоопарка 22 февраля показали фотографии дамана Сени. Уточняется, что, хоть и посетители учреждения часто называют животное грызуном, оно относится к другой группе.

Эти маленькие зверьки – родственники слонов. У них схожее строение зубов, ступней, скелета и других частей тела. Даманы ловкие и умеют хорошо лазать по скалам.

За Сеней можно понаблюдать в павильоне "Приматы".

Если вы не сможете найти его на уровне глаз или на полу, просто посмотрите наверх. Сеня любит забираться на самую верхушку дерева. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка