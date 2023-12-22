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Ленинградский зоопарк пригласил петербуржцев отметить 23 февраля с хищниками
Сегодня, 14:04
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Ленинградский зоопарк пригласил петербуржцев отметить 23 февраля с хищниками

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23 февраля будет открыта  экспозиция "Зоосад в годы блокады".

Ленинградский зоопарк пригласил жителей и туристов Петербурга отметить 23 февраля с хищниками — тиграми и волками. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

В пятницу, 23 февраля, будет открыта  экспозиция "Зоосад в годы блокады" с 12:00 до 15:00. Перед гостями выступит лектор Дмитрий Васильев. Он расскажет слушателям об  истории Ленинградского зоосада и его работе в годы войны. 

Участие в программе бесплатное, необходимо только купить входной билет.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк показал петербуржцам яркую рыбку-мандаринку.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

 

Теги: животные, зоосад в годы блокады, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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