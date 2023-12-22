Ленинградский зоопарк пригласил петербуржцев отметить 23 февраля с хищниками

23 февраля будет открыта экспозиция "Зоосад в годы блокады".

Ленинградский зоопарк пригласил жителей и туристов Петербурга отметить 23 февраля с хищниками — тиграми и волками. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В пятницу, 23 февраля, будет открыта экспозиция "Зоосад в годы блокады" с 12:00 до 15:00. Перед гостями выступит лектор Дмитрий Васильев. Он расскажет слушателям об истории Ленинградского зоосада и его работе в годы войны.

Участие в программе бесплатное, необходимо только купить входной билет.

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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк