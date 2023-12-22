Ленинградский зоопарк показал петербуржцам яркую рыбку-мандаринку

Большую часть времени эти рыбки проводят в охоте в придонном слое.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали жителям Петербурга яркую рыбку-мандаринку. Фото жительницы подводного мира разместили в tg-канале учреждения 18 февраля.

Свое название мандаринка получила из-за схожести расцветки с одеждой чиновников имперского Китая – "мандаринов". Большую часть времени эти рыбки проводят в охоте в придонном слое. Основу их рациона составляют простейшие, мелкие ракообразные и другие беспозвоночные. В естественной среде обитания мандаринки встречаются в прибрежных мелководных частях Тихого океана и далеко от рифов не уплывают.

У мандаринки много врагов. Защищают ее яркая окраска и умение прятаться в зарослях кораллов.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк показал фото львинохвостой макаки Дамана.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка