Ленинградский зоопарк показал фото львинохвостой макаки Дамана

Этот вид обезьян родом из Индии насчитывает всего около 2,5 тыс. особей.

Ленинградский зоопарк провел фотосессию своему особому обитателю - львинохвостой макаке (вандеру) Даману. Как уточнила пресс-служба зверинца, этот вид обезьян родом из Индии насчитывает всего около 2,5 тыс. особей. В Ленинградском зоопарке проживает группа самцов, отец и сын.

Даман был доставлен в Петербург из Парижа, ему сейчас 9 лет. Его сын Леонс родился в Северной столице в апреле 2020 года. Наблюдая за семейством, можно заметить, что эти макаки, как и многие другие, часто чистят шерсть друг у друга. Такое поведение помогает не только освободить шерсть и кожу от мусора и паразитов, но и укрепляет дружеские связи между членами группы.

Также сотрудники зоопарка поделились способом, как можно отличить Вандеру от других обезьян – сделать это довольно просто. Только у этих макак есть пушистая серебристая грива, причем не только у самцов, но и у самок. На остальной части тела их шерсть чёрная, а на хвосте есть кисточка.

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Фото: Ленинградский зоопарк