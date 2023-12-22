Броненосец Шарик из Ленинградского зоопарка поехал в Москву к "невесте"

Зверинец активно принимает участие в проекте размножения этого вида животных.

Специалисты Ленинградского зоопарка поделились новостями о своём особом питомце - шаровидном броненосце с говорящим именем Шарик. Сотрудники отметили, что зверинец активно принимает участие в проекте размножения этого вида животных. В среду, 14 февраля, Шарика отправили в Московский зоопарк для встречи с его потенциальной "невестой". Представители зоопарка выразили надежду на то, что у них сложится стойкая и крепкая пара, которая даст потомство.

Лакомство, которое Шарик любит больше всего, - насекомые. Четыре раза в неделю ему доставляют саранчу, сверчков или тараканов. Но на вчерашний праздник Шарика порадовали особым угощением - личинками мучных жуков и зофобасов.

Шарик живет в Ленинградском зоопарке с 2019 года. Он родился 8 октября 2017 года в польском городе Вроцлав. Сотрудники зоопарка отмечают, что Шарик очень быстро привык к новой обстановке, обозначил свою территорию и всегда готов защищать её. В природе броненосцы наиболее активны в ночное время, поэтому днем Шарик нечасто радует посетителей прогулками по вольеру. Однако перед его отъездом к будущей "невесте" сотрудники зоопарка будут каждый день организовывали показательные кормления броненосца.

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Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк