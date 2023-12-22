МегаФон подготовил сеть в Выборге и Гатчине к началу туристического сезона

Связисты модернизировали телеком-объекты в двух туристических жемчужинах Ленинградской области – Выборге и Гатчине. Новое оборудование работает в современном стандарте 4G, обеспечивая местных жителей и туристов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с.

Город Выборг – единственное историческое поселение Ленинградской области, город-памятник, сохранивший в себе колорит средневековой европейской культуры. Здесь постоянно проживает чуть менее ста тысяч человек, но в год город принимает до двух миллионов туристов. Модернизация существующих базовых станций позволила значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах местных жителей и приезжих. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета выросла до 50 Мбит/с, и теперь на установку, например, "Госуслуг" понадобится около 20 секунд.

В свою очередь город Гатчина является памятником русской градостроительной архитектуры XVIII-XIX веков. Главная достопримечательность города — дворцово-парковый ансамбль, в который входит Большой Гатчинский дворец. Только в этом году его посетили более четырнадцати тысяч туристов – абонентов МегаФона. Для обеспечения ёмкости сети и увеличения скорости интернета инженеры запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к голосовым вызовам и скоростной передаче данных, а также к современным телеком-технологиям. Например, звонки в VoLTE создают условия для мгновенного соединения и кристально чистого звука, а также позволяют одновременно говорить по телефону и сёрфить в интернете.

Основными историко-культурными центрами Ленинградской области, привлекающими туристов, являются города Выборг и Гатчина. По нашим данным эти локации в прошлом году приняли на 10% больше туристов, чем в 2022 году, и сейчас этот тренд на рост сохраняется. Потребление интернет-трафика также растет - в среднем активный турист ежедневно потребляет 1 Гб трафика, и эта цифра каждый год становится больше. Поэтому мы развиваем нашу сеть, чтобы обеспечить абонентам более комфортные условия пользования цифровыми сервисами. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Ранее стало известно, что первый "Туристический вагон" отправится в Выборг уже 29 апреля.

Фото: Piter.tv