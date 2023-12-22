Первый "Туристический вагон" отправится в Выборг уже 29 апреля

Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда.

"Туристический вагон" из Петербурга в Выборг отправится в первую поездку нового сезона в конце апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Первая поездка из Северной столицы до Выборга состоится 29 апреля. В мае запланировано пять рейсов: 4 мая, 10 мая, 11 мая, 18 мая, 25 мая.Традиционно "Туристический вагон" в составе электропоезда "Ласточка" будет отправляться в 09:30 с Финляндского вокзала в Выборг.

Чтобы принять участие в поездке, необходимо приобрести билет на пригородный электропоезд № 7905 "Ласточка", а также оформить в пригородных кассах услугу по проведению экскурсии.

Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда. В пути следования пассажиры узнают интересные и необычные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут.

По данным на 1 апреля, выборгские "Ласточки" перевезли более миллиона пассажиров с начала 2024 года.

Фото: ОЖД