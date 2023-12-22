Выборгское направление Октябрьской железной дороги – одно из самых популярных у туристов.

Выборгские "Ласточки" перевезли более миллиона пассажиров с начала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Пригородные поезда "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург – Выборг за I квартал 2024 года перевезли более 1 млн пассажиров, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года.

Выборгское направление Октябрьской железной дороги – одно из самых популярных у туристов. В настоящий момент между Петербургом и Выборгом курсирует 10 пар "Ласточек" по будням и 13 пар в выходные дни.

Ранее стало известно, что более 9 млн пассажиров воспользовались тактовым движением до Ораниенбаума с начала его запуска. На участке Санкт-Петербург – Ораниенбаум в утренние часы и вечерние часы-пик поезда курсируют с 15-минутным интервалом движения.

Фото: ОЖД