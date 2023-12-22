Его запустили в мае прошлого года.

Более 9 млн пассажиров воспользовались тактовым движением* до Ораниенбаума с начала его запуска. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

На Балтийском направлении с 22 мая 2023 года организовано тактовое движение электричек совместно с Октябрьской железной дорогой (ОЖД) и правительством Санкт-Петербурга. По маршруту тактового движения с начала запуска было перевезено более 9 млн пассажиров.

Маршрут с каждым месяцем набирает популярность, за 2 месяца 2024 года пассажиропоток вырос на 20% по сравнению с 2023 годом.

*На участке Санкт-Петербург – Ораниенбаум в утренние часы и вечерние час-пик поезда курсируют с 15-минутным интервалом движения.

В 2024 году в Петербурге намерены запустить два тактовых маршрута электропоездов: от Балтийского вокзала до Ломоносова и Красного Села.

Фото: СЗППК