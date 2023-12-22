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В 2024 году в Петербурге намерены запустить два тактовых маршрута электропоездов
Сегодня, 19:48
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В 2024 году в Петербурге намерены запустить два тактовых маршрута электропоездов

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В прошлом году заработали два "такта": от Балтийского вокзала до Ломоносова и Красного Села.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ходе пресс-конференции ТАСС, которая прошла 31 января, заявил, что в этом году запустят как минимум два новых маршрута с тактовым движением электропоездов. Его слова передает "Интерфакс".

Совместную программу с РЖД по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла будем дальше реализовывать. Не менее двух направлений мы в этом году запустим. Это позволит сделать перемещение, в том числе и в границах Петербурга, более удобным.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Напомним, в 2023 году заработали два "такта": от Балтийского вокзала до Ораниенбаума и Красного Села. В конце 2022 года запустили тактовое движения по направлению Витебский вокзал — Павловск. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге порядка 22 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами электричек в 2023 году. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: кирилл поляков, тактовое движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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