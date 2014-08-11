С 11 декабря на участке Красное Село – Санкт-Петербург запустили тактовое движение

В дополнение к существующему графику назначено семь пар пригородных поездов по рабочим дням.

В Петербурге запустили третий "такт" до Красного Села. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Тактовое движение пригородных электропоездов на участке Красное Село – Санкт-Петербург Балтийского направления запустили 11 декабря. С августа по октябрь 2023 года был проведен опрос общественного мнения, который показал, что маршрут на Красное Село востребован. Пассажиропоток на данном участке за 11 месяцев 2023 года вырос на 29% к уровню 2019 года.

Расписание:

– от станции Красное Село в временные промежутки с 6:25 до 7:25 и с 08:25 до 9:25 каждые 30 минут, с 7:25 до 8:25 – 15 минут.

– с Балтийского вокзала с 16:50 до 18:50 каждые 15 минут.

Инфографика: ОЖД

В дополнение к существующему графику назначено семь пар пригородных поездов по рабочим дням. В честь этого события, в полдень на Балтийском вокзале начнут продаваться лимитированные БСК с индивидуальным дизайном от Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗПК).

В прошлом году тактовое движение было запущено в Павловск, а в мае этого года – в Ораниенбаум.

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Фото: Piter.tv