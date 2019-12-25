Из Петербурга в Павловск запущено тактовое движение электричек

Время в пути составит 32-38 минут, стоимость проезда – 55 рублей (в комфорт-классе – 57 рублей).

На Витебском вокзале 12 декабря запустили тактовое движение пригородных поездов Санкт‑Петербург – Павловск. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Тактовое движение организовано Комитетом по транспорту совместно с Октябрьской железной дорогой (ОЖД) и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией (СЗППК) в рамках развития Санкт‑Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок и интеграции железной дороги в систему общественного транспорта.

В дополнение к существующему графику на линию добавлены ещё девять пригородных поездов (четыре утром и пять вечером) и восемь поездов в обратном направлении (четыре утром и четыре вечером). В утренние и вечерние часы пик – с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 – электрички будут курсировать с 10-минутным интервалом. В пред- и после пиковые часы поезда будут следовать каждые 15 минут.

Время в пути составит 32-38 минут, стоимость проезда – 55 рублей (в комфорт-классе – 57 рублей).

Ранее петербуржцам рассказали, как будет организовано тактовое движение между Петербургом и Павловском. В дальнейшем данная практика может быть распространена на другие пригородные направления (Ораниенбаум, Зеленогорск и Красное Село).

Фото: пресс-служба Смольного