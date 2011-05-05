Петербуржцам рассказали, как будет организовано тактовое движение между Петербургом и Павловском

В дальнейшем данная практика может быть распространена на другие пригородные направления (Ораниенбаум, Зеленогорск и Красное Село).

В понедельник, 12 декабря, по маршруту Павловск – Санкт-Петербург запустят таковое движение пригородных поездов. Теперь в утренние и вечерние часы пик они будут ходить с интервалом в 10 минут. Об особенностях этих изменений "Петербургскому дневнику" рассказал директор СЗППК Артем Мирон.

Как отметил Артем Мирон, необходимость изменений вызвана ростом пассажиропотока по данному направлению. И введение тактового движения – "это первый и очень важный шаг в интеграции железнодорожного транспорта в городскую систему".

Интеграция заключается в достижении максимального удобства пассажиров, а также "бесшовного" прохождения между видами транспорта. <…> Павловское направление – это полигон, на котором мы, в том числе, протестируем единый комбинированный билет. Артем Мирон, директор СЗППК

Также стало известно, что в дальнейшем данная практика может быть распространена на другие пригородные направления (Ораниенбаум, Зеленогорск и Красное Село).

Фото: ОЖД