Из Петербурга в Павловск будет запущено тактовое движение электричек

Электрички начнут ходить с 11 декабря.

Комитет по транспорту совместно с Октябрьской железной дорогой и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией запускают тактовое движение по направлению "Санкт-Петербург – Павловск". Курсирование электричек с 10-минутным интервалом в утренние и вечерние часы пик начнется с 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

С 11 декабря в часы-пик в дополнение к существующему графику из Петербурга в Павловск будет курсировать еще девять пригородных поездов – 4 утром и 5 вечером и восемь поездов в обратном направлении – 4 утром и 4 вечером.

В часы-пик отправление со станции Павловск с 7:00 до 10:00 – каждые 10 минут. Отправление с Витебского вокзала с 17:00 до 19:00 – каждые 10 минут.

Ранее под Петербургом открыли пешеходные переходы на станциях Павловск и Вырица.

Фото: ОЖД