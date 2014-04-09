С начала 2022 года на Октябрьской железной дороге в результате несоблюдения правил безопасности пострадало 192 человека.

Под Петербургом открыли пешеходные переходы на станциях Павловск и Вырица. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Новые переходы в одном уровне с железной дорогой оборудованы световой и звуковой сигнализацией, накопительными площадками, предупреждающими знаками безопасности.

На станции Павловск (Санкт-Петербург) переход расположен в районе Гуммолосары. На станции Вырица (Ленинградская область) переход расположен в створе улицы Соболевского.

С начала 2022 года на Октябрьской железной дороге в результате несоблюдения правил безопасности пострадало 192 человека, 127 из них – погибли, в том числе 8 несовершеннолетних.

Видео: Telegram / Спб-Главный