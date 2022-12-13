Между Петербургом и Ораниенбаумом запустили тактовое движение электричек

Поезда начали курсировать каждые 15 минут в утренние и вечерние часы пик.

На Балтийском вокзале запустили тактовое движение электричек по маршруту Петербургом-Ораниенбаум. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Поезда начали курсировать каждые 15 минут в утренние и вечерние часы пик. Дополнительные электрички проследуют из Ораниенбаума я с 06:30 до 09:00, а обратно они будут следовать в период с 17:00 до 19:30. Полное время в пути по маршруту составляет 50 минут.

Напомним, что впервые тактовое движение соединило Петербург и Павловск. За прошлый год по маршруту Петербург — Ораниенбаум воспользовались более 9,4 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге среднесуточно в летний период будет курсировать 362 пары пригородных поездов

Фото: Telegram / Кирилл Поляков