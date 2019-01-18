Петербургские книжные магазины присоединились к всероссийской забастовке по делу "Сети"

Всего в забастовке участвуют 13 магазинов по всей России.

В понедельник, 17 февраля, несколько российских книжных магазинов объявили о том, что они закроются на один день в поддержку осужденных по делу "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также сотрудники некоторых магазинов в этот день выйдут на одиночные пикеты.

Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? – высказываются представители независимых книжных магазинов

В Петербурге к акции присоединились два книжных магазина. Это "Порядок слов" и "Все свободны". Эти магазины сообщили в своих социальных сетях о том, что 17 февраля в рамках всероссийской забастовки они не будут работать весь день. Некоторые сотрудники выйдут на одиночные пикеты.

УЧАСТНИКИ:

Пиотровский (Пермь)

Пиотровский (Екатеринбург)

Фаланстер (Москва)

Маршак (Москва)

Все свободны (Санкт-Петербург)

Чарли (Краснодар)

Свидетель (Тула)

Порядок слов (Санкт-Петербург)

Бакен (Красноярск)

Dig (Москва)

В порядке (Ростов-на-дону)

Benzine (Москва)

Князь Мышкин (Ставрополь)

Принять участие в одиночном пикете планирует российский издатель, публицист, один из соучредителей книжного магазина "Фаланстер" в Москве Борис Куприянов.

Это общее заявление, которое распространяется в социальных сетях, оно было согласовано со всеми магазинами, оно общее, наше, мы все, действительно, считаем так. Мы не можем остаться в стороне, мы должны как-то высказаться. Книжному магазину вообще сложно высказаться, мы решили сделать это таким образом, – отметил Борис Куприянов

По словам Куприянова, пока что других мероприятий на данный счет не планируется.

Основатель петербургского книжного магазина "Все Свободны" Любовь Беляцкая рассказала, что присоединиться к акции им предложил Михаил Мальцев из "Пиотровского".

Но хочу отметить что закрыть магазин – это вовсе не просто для независимых книжных. Поэтому на этот шаг решилось так немного участников. Совладельцы "Все Свободны" сейчас находятся в отпуске. А участвовать в пикете – личное дело каждого и мы никак не можем это запретить или заставить, – рассказала Любовь Беляцкая

По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге организовали террористическое сообщество "Сеть" (по состоянию на 14 марта 2019 года ФСБ России включила "Сеть" в список организаций, признанных террористическими) и собирались свергнуть власть. Фигуранты дела заявляли о психологическом давлении, пытках током, избиениях и подброшенном оружии. Некоторые из них отказались от признательных показаний, которые дали в первые дни после задержаний.

Напомним, Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к реальным срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. В Петербурге заседание по данному делу запланировано на 25-28 февраля. По делу проходят Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

Фото: Facebook/ Борис Куприянов; ВК/ Книжный магазин "ВСЕ СВОБОДНЫ" l Книги в СПб