Танец "Веревочка" из татарстанского села покорил миллионы зрителей по всему миру

Ролик с народным марийским танцем школьников из села Нижнее Кучуково собрал около 3,5 миллиона просмотров. На видео дети в сарафанах и с лентами синхронно исполняют "Кандыру", а танцуют вместе с ними даже учителя.

Видео с народным марийским танцем "Веревочка", известным также как "Кандыра", неожиданно стало вирусным и привлекло внимание пользователей по всему миру. Ролик, на котором школьники из села Нижнее Кучуково в Татарстане исполняют этот танец на школьных праздниках и дискотеках, превратился в настоящий интернет-хит. Об этом сообщает издание "Родина".

В сельской школе, где учатся дети разных национальностей, всех объединяет любовь к народной культуре. Несколько лет назад одна из учительниц опубликовала видео, на котором школьники танцуют "Веревочку" под песню Михаила Веселова во время дискотеки. Ролик набрал около 3,5 миллиона просмотров, после чего ребята решили продолжить записывать свои выступления под народные композиции.

На кадрах девочки в сарафанах, напоминающих советскую школьную форму, и мальчики с атласными лентами синхронно исполняют танец, перестраиваются, притопывают в такт и уверенно держат ритм. Вместе с детьми в танце участвуют и педагоги. Сегодня выступления школьников из небольшого татарстанского села знают далеко за пределами региона. По данным издания, на ролики обратили внимание не только в России, но также в Канаде, Норвегии и Швейцарии.

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Фото: pxhere