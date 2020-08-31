В Петербурге массово пропал мобильный интернет в ночь на 31 декабря

Ночной сбой мобильного интернета затронул тысячи пользователей.

В Санкт-Петербурге в ночь с 30 на 31 декабря были зафиксированы сбои в работе мобильного интернета и сети. По информации детектора сбоев Downdetector, в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени на проблемы с доступом в интернет в Санкт-Петербурге пожаловались 584 пользователя. За последние сутки общее количество обращений превысило 2,5 тысячи.

Чаще всего пользователи сообщали о нестабильной работе мессенджеров и интернет-сайтов. Аналогичные неполадки, согласно обращениям за последний час, также фиксировались на территории Ленинградской области.

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов не исключил возможность временных ограничений мобильного интернета в новогоднюю ночь. При этом он заявил, что работа проводного домашнего интернета и сетей Wi-Fi в праздничные дни должна оставаться стабильной на всей территории России.

Фото: pxhere