Семеро молодых людей отправятся в колонию.

Фигурантов дела "Сети" приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии. В Приволжском окружном военном суде Пензы огласили приговор семерым участникам. Наибольшее наказание получил Дмитрий Пчелинцев, которому дали 18 лет строгого режима.

Андрей Чернов, Максим Иванкин, Михаил Кульков также отсидят в колонии строгого режима. Однако они будет в тюрьме на протяжении 14 лет, 10 и 9 лет соответственно. Василию Куксову назначили 9 лет в колонии общего режима. Меньше всего отсидит в колонии общего режима Арман Сагынбаев. Единственному фигуранту (Илье Шакурскому) кроме срока (в 16 лет) назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, что дела Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова из Петербурга рассматриваются отдельно. Ранее большинство фигурантов заявили о том, что признали вину под пытками. Несмотря на это суд признал молодых людей виновными в создании террористического сообщества, а также в участии в нем. Дело рассматривалось с 2017 года. За несколько месяцев в Пензе задержали 11 человек. Они якобы намеревались поднять вооруженный мятеж, свергнуть власть и организовать подрывы.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ признала применение электрошокеров к задержанным петербургским анархистам.