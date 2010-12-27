ФСБ признала применение электрошокеров к задержанным петербургским анархистам

СК установил, что сотрудники ФСБ действительно применили электрошокеры к Филинкову и Капустину.

Петербургское отделение ФСБ признало применение электрошокеров к подозреваемым анархистам. Использование каких-либо еще средств пыток отрицается. Удары электрошокеров сотрудники объяснили необходимостью. Об этом рассказали представители ведомства во время допроса в Следственном комитете. В частности, установлено, что от действий спецслужб пострадал Виктор Филинков.

Напомним, что Филинкова считают анархистом, состоящем в тайном сообществе “Сеть”. Петербуржец был задержан в аэропорту “Пулково”. Его поиска объяснялась необходимостью проверить причастность фигуранта к делу о попытке государственного переворота. После допроса мужчина заявил, что его пытали. В доказательства своих слов, он показал оставшиеся электрометки на теле. “Знаки отличия” ФСБ признало, но отметила, что сотрудникам пришлось принять меры из-за активного сопротивления Филинкова, а также его попытке к бегству.

Чтобы проверить достоверность сведений Филинкова о пытках, спустя несколько дней после задержания, к нему были направлены Члены общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали факт десятки отметок на теле. Медицинская экспертиза установила, что реального физического вреда здоровью подозреваемого нанесено не было.

Похожую историю о пытках рассказал знакомый Филинкова Илья Капустин. Недавно петербуржец был вынужден просить убежища в Финляндии, так как боялся мести оперативников. По делу о госперевороте он проходит в качестве свидетеля.

В связи с открывшимися данными, СК увеличил статус заявлений и жалоб петербургских анархистов и поставил проверки их правдивости на особый контроль. Материалы дела переданы в отдел по особо важным расследованиям в военно-следственное управление по ЗВО.

